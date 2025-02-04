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Ким Чен Ын обратился к Лукашенко в связи с его с победой на выборах

Ким Чен Ын поздравил Лукашенко с победой на выборах.

Источник: Комсомольская правда

Председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын направил свои поздравления президенту Беларуси Александру Лукашенко с его победой на президентских выборах, сообщает пресс-служба президента.

Так, глава КНДР обратился к белорусскому лидеру, поздравляя его с переизбранием на пост президента Беларуси. Также Ким Чен Ын высказался о дальнейшем развитии отношений между странами.

— Пользуясь этим случаем, выражаю надежду на дальнейшее развитие отношений дружбы и сотрудничества между Корейской Народно-Демократической Республикой и Республикой Беларусь в интересах народов двух стран, — подчеркнул северокорейский лидер в своем поздравлении.

Накануне ЦИК сообщил, что более 5,1 миллиона белорусов проголосовали за Александра Лукашенко на выборах.

А сейчас белорусский лидер сказал какое хочет новое правительство: «Которое не будет ходить и плакаться».