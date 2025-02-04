МВД планирует расформировать управление полиции Гагаузии

«Это классический пример, как в течение 30 лет у нас потихонечку каждая реформа приводила к тому, что мы оставались без чего-то. Так было с налоговой, с почтой, мы скоро останемся без Апелляционной палаты Комрата — бухгалтерию уже переводят в Кагул», — заявил Орманжи.