МВД планирует расформировать управление полиции Гагаузии

КОМРАТ, 4 фев — Sputnik. Очередными нападками на полномочия Гагаузской автономии назвали в Исполкоме Гагаузии планы МВД Молдовы по расформированию управления местной полиции.
Проект новой редакции Закона о полиции и статусе полицейского направили на дачу заключения региональным властям автономии. Так, предлагается учредить три региональных управления полиции — Север, Центр и Юг, которым будут подчиняться местные инспектораты полиции.
При этом, в муниципии Кишинев и АТО Гагаузия организуются лишь «территориальные подразделения полиции со статусом юридического лица».
«Авторы предполагают вместо действующей структуры полиции, соответствующей административно-территориальному устройству Республики Молдова, провести реформу, согласно которой создать региональные управления “Север”, “Центр” и “Юг”, а в муниципии Кишинев и АТО Гагаузия — территориальные подразделения полиции. Фактически, путем создания территориальных подразделений полиции в АТО Гагаузия по центральной иерархии и административно-территориальному устройству, автономия была приравнена к муниципию, а не к отдельному региональному управлению, что является неправомерным», — заявил начальник управления делами башкана и Исполкома Гагаузии Иван Колиогло.
Он назвал проект закона «очередной политической нападкой на полномочия автономии».
Региональные власти дали отрицательное заключение на проект закона и считают необходимым его доработку.
Раскритиковали инициативу Кишинева и в Народном собрании Гагаузии (НСГ). Новая редакция закона о полиции и статусе полицейского продолжает ползучую тактику отбора полномочий у автономии, заявил вице-председатель НСГ Николай Орманжи. По его словам, власти страны, принимая решения, уже давно не учитывают региональные законы и полномочия автономии.
«Это классический пример, как в течение 30 лет у нас потихонечку каждая реформа приводила к тому, что мы оставались без чего-то. Так было с налоговой, с почтой, мы скоро останемся без Апелляционной палаты Комрата — бухгалтерию уже переводят в Кагул», — заявил Орманжи.
Он уверен, что скоро в соседнем с Гагаузией Кагуле будут утверждать даже мандаты гагаузских депутатов и башкана.