Аграрии Башкирии в 2025 году получат господдержку на 1 млрд рублей.

Более 8 млрд рублей господдержки получили аграрии Башкирии за последние пять лет. Об этом в своих соцсетях сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров.
Он отметил, что благодаря помощи сельхозпроизводители региона закупили более 18,6 тысяч единиц различных видов новой сельхозтехники и оборудования на 68 млрд рублей. В 2025 году на эти цели будут направлены 1 млрд рублей, отметил Назаров.
По его словам, по льготным программам Росагролизинга в 2024 году в Башкирию поступило 790 единиц техники на 4,6 млрд рублей. По этому показателю республика вошла в ТОП-5 федерального рейтинга.
"Сельскохозяйственная техника сегодня отнюдь не дешёвая, и цены на неё растут ежегодно. Поэтому основной упор делаем на развитие машиностроения и освоение собственного производства машин и агрегатов. И тут есть, о чём рассказать.
Предприятия республики наладили серийный выпуск более 350 видов и модификаций техники, не уступающих по техническим характеристикам зарубежным аналогам. Флагман, Башагромаш, выпускает более 160 видов и модификаций различных машин для заготовки кормов и почвообрабатывающей техники. У производителя есть отличная самоходная косилка Чулпан-100 собственной разработки", — пишет Андрей Назаров.
Он отметил, что хорошо повышает техническую оснащённость капремонт имеющейся техники. При стоимости новых комбайнов порядка 16−20 млн рублей отремонтированная и модернизированная машина обходится аграриям в пределах 4−5 млн рублей. Причём ремонтные предприятия сегодня оснащены достаточно, чтобы выполнять сложные виды ремонта техники, в том числе зарубежной.
Премьер-министр подчёркивает, что эту работу необходимо усилить, а износ уменьшить.
«Общая комплексная задача на ближайшие годы состоит в том, чтобы довести показатель энергообеспеченности в сельхозорганизациях республики до 230 лошадиных сил на 100 га посевной площади при существующих 183 л. с. Поэтому важно сохранить достигнутые темпы обновления техники ежегодно на сумму 12−14 млрд рублей», — добавил Назаров.
Он поручил минсельхозу республики совместно с ассоциацией ремонтно-обслуживающих предприятий АПК организовать работу по расширению номенклатуры изготавливаемой новой сельхозтехники и запчастей на базе предприятий Башкирии.
Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии в связи с ежегодным ростом цен на сельхозтехнику основной упор сделан на развитие республиканского сельхозмашиностроения и освоение собственного производства машин и агрегатов. Об этом говорил вице-премьер — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов.