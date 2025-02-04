Жители районов Южного Урала против объединения в округа

Житель поселка Краснинский Верхнеуральского района Челябинской области, Валерий Кудрин, обратился в chel.aif.ru, чтобы решить проблему, с которой столкнулось население двух районных поселений. Камнем преткновения стала реформа местного самоуправления, с которой местные жители не согласны, и противятся объединению поселений в округа. О причинах сопротивления и возможных негативных последствиях объединения, активист рассказал нашему корреспонденту.
Своих денег у поселений не останется
Сейчас в Верхнеуральском районе 10 поселений: два городских и восемь сельских. 10 глав, 10 советов депутатов, 10 бюджетов и отдельные решения финансовых вопросов в каждом поселении в соответствии с потребностями и приоритетами жителей.
«Если взять отдельно Краснинское сельское поселение, то у нас собственных доходов по налогам примерно 9−12 миллионов в год. Эти деньги могут тратиться на любые цели в рамках поселения, на пять поселков», — рассказывает Валерий.
«Сейчас у нас есть свой бюджет, и есть открытые слушания. Население приходит на слушания и говорит депутатам: “У нас вот это и это — первостепенные статьи расходов”, и бюджет перераспределяют. В округах это станет невозможным. Население на территории не сможет влиять на то, как будет развиваться территория», — объясняет Валерий Кудрин.
Останемся ждать в неизвестности
Оперативность решения жилищно-коммунальных вопросов тоже находится под большим вопросом. "Замело дальнее село, лампочки на дороге не горят или на кладбище надо убраться — все это сейчас оперативно решается главой на месте. Когда голосуем за депутатов внутри поселения, знаем, кто есть кто, а если плохо работают, можем переизбрать.
А здесь все будет решаться через администрацию округа! Человек будет записывать всё в блокнотик, везти это в район. Когда решится вопрос, кто возьмет ответственность? Любая мелочь превращается в проблему. Будем просто сидеть и ждать в неизвестности. И все это время люди должны как-то жить", — делится сомнениями активист.
Кроме того, чтобы решить любой административно-хозяйственный или юридический вопрос, жителям придется самостоятельно ездить в окружной центр. Что также занимает время и требует дополнительных ресурсов, и при отсутствии оных, становится попросту невозможным.
«Это фактически убийство села»
Чем крупнее механизм, тем он неповоротливей. В пример несогласные с реформой поселения приводят ситуацию в Пластовском районе, который уже перешел на систему округов.
Год назад, после прорыва на золотодобывающем предприятии, в районе загрязнились воды и почвы. В поселке Санарка до сих пор нет воды. Хотя сейчас там проживает глава Пластовского округа. Люди каждый день ездят за три километра к какому-то колодцу, и отбивают топорами лед, чтобы набрать там воду. За год вопрос не решился, даже, несмотря на личную заинтересованность главы округа.
«У сельских жителей итак хватает сложностей с обеспечением жизнедеятельности. Например, чипирование животных! Каждую свинью или корову надо на учет поставить. У пчёл групповое чипирование — и то спасибо, а то пришлось бы ловить каждую отдельно. И тут ещё округа — это фактически убийство села! Полное лишение самостоятельности, права выбора, права голоса», — заявляет обеспокоенный житель.
Мы продолжим отстаивать свою позицию
В Государственной Думе в 2021 году Федеральный закон об объединении в округа принят не был, он прошел только первые чтения и был завернут на доработку.
В конце декабря 2024 года, когда законопроект Андрея Клишаса и Павла Крашенникова был представлен на вторые чтения, спикер Госдумы Вячеслав Володин вновь рекомендовал доработать проект. Свое решение Володин аргументировал тем, что нельзя уничтожать первичное звено, основу, которую составляют местные власти на селе.
«На публичных слушаниях в Верхнеуральском районе против объединения выступили два самых больших поселения — Краснинское и Петропавловское. По закону, если два и более поселения проголосовали против, объединение не должно состояться. Проголосовали против, но закон все равно пытаются провести. Вопреки мнению и желанию поселения, не пытаясь даже настроить диалог. Мы продолжим отстаивать свою позицию», — комментирует Валерий Кудрин.
Несогласные с реформой поселения уже подали заявления в региональные ведомства — прокуратуру и СУ СКР.