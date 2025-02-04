Жители районов Южного Урала против объединения в округа

Год назад, после прорыва на золотодобывающем предприятии, в районе загрязнились воды и почвы. В поселке Санарка до сих пор нет воды. Хотя сейчас там проживает глава Пластовского округа. Люди каждый день ездят за три километра к какому-то колодцу, и отбивают топорами лед, чтобы набрать там воду. За год вопрос не решился, даже, несмотря на личную заинтересованность главы округа.