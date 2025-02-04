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Губернатор представил нового главу самарского Минздрава Андрея Орлова

Губернатор Самарской области уверен, что команда нового врио министра здравоохранения справится с вызовами отрасли.

Источник: соцсети

Во вторник, 4 февраля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в правительстве региона представил нового врио министра здравоохранения Самарской области Андрея Орлова.

«Андрей Евгеньевич успешно возглавлял областной онкологический диспансер, был главным врачом, много лет работал в медицине. Уверен, что у его команды получится реагировать на текущую ситуацию и те вызовы, которые перед нами стоят», — сказал глава региона.

Новый глава самарского Минздрава обозначил проблемы отрасли, в том числе в работе скорой помощи. Губернатор поручил Орлову провести аудит в данной сфере и представить новые решения.

Напомним, прежний руководитель Армен Бенян покинул пост врио министра здравоохранения Самарской области 18 ноября 2024 года. Позже в Самаре завели уголовное дело на бывшего главу Минздрава. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.