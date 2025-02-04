Newsweek: недовольные политикой Трампа чиновники хотят саботировать его указания

Президент США Дональд Трамп заявил, что президентский отдел кадров приступил к процедуре увольнения свыше 1 тыс. человек, которые были назначены при предыдущей администрации Джо Байдена. После инаугурации Трамп подписал ряд указов, в том числе о закрытии всех программ по инклюзивности и разнообразию в федеральных ведомствах, а также о признании в США только двух полов — мужского и женского. 23 января телекомпания NBC сообщала, что федеральные служащие США получили указания сообщать о коллегах, работающих на должностях, связанных с политикой многообразия, равенства и инклюзивности, которых могла не заметить новая администрация. В противном случае они могут столкнуться с «неблагоприятными последствиями».