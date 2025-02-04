Politico: юристы назвали работу Маска в администрации Трампа настоящим кошмаром

Однако, несмотря на сообщения СМИ о том, что DOGE получила доступ к платежной системе минфина США, в самом ведомстве заявили, что это не так, пишет газета со ссылкой на законодателей. По их словам, министр финансов Скот Бессент на закрытой двухчасовой встрече с конгрессменами-республиканцами из комитета палаты представителей конгресса США по финансовым услугам заявил, что минфин все еще сам контролирует платежную систему.