Сергей Собянин принял участие в заседании коллегии прокуратуры Москвы

«Благодарю прокуратуру за понимание этих задач, за поддержку работы по достижению национальных целей, которые ставит Президент России, за совместную деятельность на благо нашей страны и, в конечном счете, на благо каждого гражданина и каждого москвича. Надеюсь, что наше сотрудничество будет таким же плодотворным в дальнейшем», — отметил мэр Москвы.