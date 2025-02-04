Замглавы Самары Александр Андриянов покидает пост

Сам Александр Андрианов ответил на телефонный звонок и вопрос журналиста Волга Ньюс об уходе с должности словами: «Да куда я ухожу? Я здесь. Вот я ж с тобой разговариваю, значит — я здесь» и, сославшись на занятость, прекратил общение. Но тем не менее информацию уже подтвердили Волга Ньюс другие сотрудники мэрии. При этом известно, что место Андриянова займет советник главы Самары Михаил Малыхин.