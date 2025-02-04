Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украина заявила о готовности обсуждать проведение выборов с Белым домом

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Киев готов обсуждать с Вашингтоном возможность проведения выборов на Украине до конца 2025 года, если этот вопрос поднимет новая американская администрация, заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Источник: РИА "Новости"

«С украинской стороной в США пока не обсуждали необходимость проведения выборов до конца 2025 года. Однако если команда (президента США Дональда) Трампа будет его поднимать, Украина готова к обсуждению», — приводит слова Маркаровой телеканал «Общественное» на своем сайте.

По словам посла, когда вопрос выборов обсуждался в 2023—2024 годах, Киев настаивал на том, что они возможны только после завершения конфликта.

Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас «несвоевременны». В июне президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгации результатов прошедших выборов, «об этом в конституции ничего нет».