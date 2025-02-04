В Литве остановили изготовление «белорусских паспортов»

Об этом пишет издание 15min.
Проект «нового белорусского паспорта» инициировали оппозиционеры из Белоруссии.
Как уточняет Sputnik Литва, министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович заявил, что литовские власти не будут признавать «паспорта», выданные белорусскими оппозиционерами.
МИД со своей стороны подчеркнул, что Литва не участвует в реализации этой инициативы.
В то же время Генеральная прокуратура указала, что инициаторам может грозить уголовная ответственность за изготовление поддельного документа.
Кроме того, некоторые члены сейма из партии консерваторов призвали МИД принять меры из-за использования литовских символов на опубликованном макете «паспорта».
Производством занималась компания Garsų pasaulis.
Ранее экс-главред Telegram-канала «Нехта» Роман Протасевич заявил, что сбежавшие из Белоруссии оппозиционеры мечтают вернуться обратно.