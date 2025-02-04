Глава Минобороны рассказал об иностранной военной помощи Молдове в 2024 году

В 2024 году мы добились большего прогресса в части оснащения, здесь я приведу несколько примеров. На двустороннем уровне Национальная армия получила технику для тренировок в полевых условиях от Франции. Германия предоставила нам современное медицинское оборудование, США — средства нелетальной защиты, Литва — тепловизионные приборы. Также через платформу помощи ЕС «Европейский инструмент мира» саперные и медицинские подразделения получили специализированное оборудование и технику, в том числе машины скорой помощи, роботов и медицинские палатки. Североатлантический альянс также внес свой вклад в укрепление медицинского потенциала Национальной армии посредством расширенного пакета помощи DCBI. Список можно продолжить.