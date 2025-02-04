Глава Минобороны рассказал об иностранной военной помощи Молдове в 2024 году

КИШИНЕВ, 4 фев — Sputnik. Национальная армия Молдовы в минувшем году провела многочисленные международные учения как внутри страны, так и за рубежом, и получила помощь в виде техники и оснащения от иностранных государств, рассказал в интервью министр обороны Молдовы Анатолие Носатый.
«В 2024 году мы сосредоточили свои усилия на укреплении обороноспособности и повышении уровня подготовки Национальной армии для выполнения главной миссии — защиты государства. В этой связи мы провели многочисленные учения и тренировки как в стране, так и за рубежом с военными из Румынии, США, Великобритании и других стран», — заявил министр.
Носатый подчеркнул, что ведомству «есть над чем работать» в плане проектов по модернизации и обновлению военной инфраструктуры, а также по оснащению Национальной армии.
В 2024 году мы добились большего прогресса в части оснащения, здесь я приведу несколько примеров. На двустороннем уровне Национальная армия получила технику для тренировок в полевых условиях от Франции. Германия предоставила нам современное медицинское оборудование, США — средства нелетальной защиты, Литва — тепловизионные приборы. Также через платформу помощи ЕС «Европейский инструмент мира» саперные и медицинские подразделения получили специализированное оборудование и технику, в том числе машины скорой помощи, роботов и медицинские палатки. Североатлантический альянс также внес свой вклад в укрепление медицинского потенциала Национальной армии посредством расширенного пакета помощи DCBI. Список можно продолжить.
Он также указал на расширение Молдовой сотрудничества с другими государствами, (странами НАТО), «в том числе с Норвегией, Швецией, Испанией и Нидерландами», с которыми подписаны двусторонние документы о намерениях.
«Благодаря поддержке национальных властей, а также наших партнеров мы расширили вклад Республики Молдова в поддержание международного мира и стабильности двумя новыми миссиями под эгидой ЕС — EUFOR Althea в Боснии и Герцеговине и учебная операция EUTM в Сомали. Этими действиями мы показываем, что являемся надежными и совместимыми партнерами, в том числе по отношению к ЕС», — заявил министр обороны.
Однако сотрудничество Молдовы с другими армиями «не останавливается на этом», подчеркнул Анатолие Носатый.
«В течение 2024 года мы провели несколько учений — некоторые впервые, другие “более старые”, такие как “Огненный щит”, JCET или “Щит мира”, которые относятся к 2000-м годам», — подчеркнул глава Минобороны.
Он также отметил, что в 2025 году эти и другие мероприятия будут продолжены, в том числе учения по подготовке резервистов по всем специальностям.
Ранее в Министерстве обороны Молдовы сообщили, что правительство Королевства Швеция одобрило пакет помощи в контексте задачи модернизации Национальной армии республики. Размер помощи в денежном выражении составляет порядка 13 миллионов шведских крон, это эквивалентно 1,13 миллиона евро и включает в себя переносные противотанковые гранатометы АТ-4.
Напомним, 29 января правительство Молдовы утвердило новый план сотрудничества с НАТО на 2025−2028 годы, посредством которого страна «получит поддержку в борьбе с кибератаками, дезинформацией и другими современными рисками».
Представители оппозиции подвергли резкой критике позицию и действия официального Кишинева, отметив, что нейтралитет Молдовы остается лишь на бумаге, тем временем власти принимают от зарубежных «партнеров» все новые партии оружия.
Ранее, «под занавес» осенней сессии, парламент страны со скандалом принял Стратегию национальной обороны Республики Молдова на 2024−2034 годы. В частности, стратегия предполагает дальнейшее тесное сотрудничество с НАТО. В документе также подчеркивается, что российский военный контингент в Приднестровье представляет угрозу национальной безопасности Молдовы. Согласно стратегии, республика стремится к полной интеграции в военные структуры ЕС и планирует активизацию участия в миротворческих и гражданских миссиях ЕС.
Представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что власти Молдовы продолжают линию на отказ от закрепленного в Конституции нейтралитета и превращают страну в плацдарм для противостояния с Россией.
Республика Молдова по Конституции является нейтральным государством.