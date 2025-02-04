На границе Украины с Белоруссией начались протесты из-за блокпостов

«В селе Старое Ровненской области, что находится около границы с Белоруссией, люди вышли на протест против блокпостов. Основные требования, которые звучали от граждан: не осуществлять проверку транспортных средств и военно-учетных документов у мужчин, убрать контрольный пост, а также разрешить беспрепятственно собирать дикоросы рядом с государственной границей, несмотря на действующие режимные ограничения», — заявил он.