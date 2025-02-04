На границе Украины с Белоруссией начались протесты из-за блокпостов

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Жители села Старое в Ровненской области на западе Украины вышли на митинг с требованием убрать блокпосты, сообщил представитель Госпогранслужбы республики Андрей Демченко, его слова приводит издание «Страна.ua».
«В селе Старое Ровненской области, что находится около границы с Белоруссией, люди вышли на протест против блокпостов. Основные требования, которые звучали от граждан: не осуществлять проверку транспортных средств и военно-учетных документов у мужчин, убрать контрольный пост, а также разрешить беспрепятственно собирать дикоросы рядом с государственной границей, несмотря на действующие режимные ограничения», — заявил он.
Местные жители жалуются на рвы и колючую проволоку вокруг села. Они также заявляют, что на границе нет белорусских войск. По данным издания, после беседы с представителями Госпогранслужбы протестующие разошлись, но пригрозили снова заблокировать дорогу.
В середине января издание «Страна.ua» писало, что трассу, проходящую через белорусско-украинскую границу, завалили огромными валунами, а через лес протянули колючую проволоку. Также сообщалось о противотанковых ежах.
Кроме того, чуть ранее сам Демченко заявлял, что Украина возводит фортификационные сооружения и огневые позиции в Волынской области на границе с Белоруссией, поскольку «Киев считает это направление угрожающим».
Как указал пресс-секретарь белорусского Госпогранкомитета Антон Бычковский, сейчас в приграничье находится около 15 тысяч украинских военнослужащих. Президент республики Александр Лукашенко, в свою очередь, отметил, что обстановка на границе не чрезвычайная, но всегда напряженная.