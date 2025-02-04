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Казахстан опубликовал предварительный отчет по катастрофе в Актау

АСТАНА, 4 фев — РИА Новости. Минтранс Казахстана представил предварительный отчет по расследованию ЧП с Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines под Актау.

Источник: МЧС Республики Казахстан

«Предварительный отчет по расследованию авиационного происшествия с воздушным судном Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines размещен в открытом доступе на официальном сайте министерства транспорта», — говорится в публикации.

Летевший из Баку в Грозный самолет компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение 25 прошлого года близ города Актау на западе Казахстана. В этот момент в салоне воздушного судна были 67 человек, включая экипаж. По данным МЧС Казахстана, выжили 29 человек. По данным российского посольства, среди них были 9 россиян. Всего на борту, как известно на данный момент, находились 16 российских граждан.