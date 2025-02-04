Казахстан опубликовал предварительный отчет по катастрофе в Актау

Летевший из Баку в Грозный самолет компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение 25 прошлого года близ города Актау на западе Казахстана. В этот момент в салоне воздушного судна были 67 человек, включая экипаж. По данным МЧС Казахстана, выжили 29 человек. По данным российского посольства, среди них были 9 россиян. Всего на борту, как известно на данный момент, находились 16 российских граждан.