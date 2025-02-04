Лукашенко подписал указ о страховании урожая-2025

В минувшем году белорусские аграрии намолотили почти 9,3 миллиона тонн зерна (с учетом рапса). Тему урожая-2025 в контексте аномально теплой зимы поднимал после голосования на выборах Лукашенко. По его словам, высокие температуры декабря и января серьезно на будущий урожай не повлияют, если не будут дальше повышаться. При этом он подчеркнул, что зима в Беларуси еще будет.