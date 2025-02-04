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Лукашенко подписал указ о страховании урожая-2025

Урожай сельскохозяйственных культур, скота и птицы страхуется в Беларуси ежегодно, начиная с 2008 года.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 4 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым в текущем году предусмотрено страхование урожая, сообщили в его пресс-службе.

Документом устанавливается страхование не только урожая сельскохозяйственных культур, но также скота и птицы.

Указом определены и страховые тарифы, а также зафиксированы проценты возмещения в 2025-м ущерба на пересев при гибели посевов, при падеже или экстренном убое птицы и скота.

«Указ направлен на обеспечение страховой защиты производителей сельскохозяйственной продукции», — сказали в пресс-службе.

Обязательное страхование урожая сельскохозяйственных культур, поголовья птицы и скота действует в Беларуси с 1 января 2008 года, в качестве страховщика выступает Белгосстрах.

В минувшем году белорусские аграрии намолотили почти 9,3 миллиона тонн зерна (с учетом рапса). Тему урожая-2025 в контексте аномально теплой зимы поднимал после голосования на выборах Лукашенко. По его словам, высокие температуры декабря и января серьезно на будущий урожай не повлияют, если не будут дальше повышаться. При этом он подчеркнул, что зима в Беларуси еще будет.

Лукашенко Александр
сельское хозяйство