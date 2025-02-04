The Telegraph: бригада Макрона показала, как не надо воевать на Украине

Эта бригада, также известная как бригада «Анна Киевская», получила лучших французских военных инструкторов и вооружение на сумму более 900 млн евро. Но в итоге по меньшей мере 1700 солдат дезертировали, в том числе десятки во Франции, ее командир был снят с должности, и она быстро стала серьезной головной болью как для Владимира Зеленского, так и для Эммануэля Макрона, говорится в статье.