Эта бригада, также известная как бригада «Анна Киевская», получила лучших французских военных инструкторов и вооружение на сумму более 900 млн евро. Но в итоге по меньшей мере 1700 солдат дезертировали, в том числе десятки во Франции, ее командир был снят с должности, и она быстро стала серьезной головной болью как для Владимира Зеленского, так и для Эммануэля Макрона, говорится в статье.
Военные инструкторы во Франции столкнулись с почти невыполнимой задачей — обучить целую бригаду практически с нуля. Но в итоге один действующий офицер 155-го полка сказал радиостанции Radio Free Liberty: «Во Франции меня абсолютно ничему не научили».
Министерство обороны Франции подтвердило, что во Франции дезертировало 55 солдат, что «в пределах нормы» для случаев дезертирства во время обучения иностранных солдат.
В конце декабря разрозненная и лишь частично обученная 155-я бригада была брошена на один из самых тяжелых участков фронта под Покровском, который находится под угрозой окружения российскими войсками. Попав в реальные боевые условия, «Анна Киевская» рассыпалась. Сообщается, что первыми были отправлены в бой самые неопытные подразделения. В беспорядочных атаках они понесли тяжелые потери и лишились ценных танков Leopard 2.
Через несколько дней был снят с должности командир, полковник Дмитрий Рюмшин, а 20 января 2025 года он был арестован по решению украинского суда. В отношении Рюмшина возбуждено уголовное дело по факту хаотичного формирования бригады, которую Зеленский лично принял в январе.
Франция, со своей стороны, посчитала, что выполнила свои обязательства: она «обучила» солдат, поставила гаубицы «Цезарь», бронетехнику и противотанковые ракеты. Но самое главное: Украина не смогла получить ни беспилотники, ни системы радиоэлектронной борьбы, что крайне необходимо для выживания во время боевых деййствий.
По словам Джона Формана, бывшего военного атташе Великобритании в Москве и Киеве, то, что начиналось с «благородных» намерений, быстро превратилось в «неудачный эксперимент, рожденный ошибочной концепцией».
То, что произошло со 155-й бригадой, «действительно является преступлением, но это не преступление солдат и офицеров», считает Юрий Бутусов, известный украинский журналист и военный блогер, который первым начал вести хронику проблем бригады в ноябре.
В январе генерал Михаил Драпатый, командующий Сухопутными войсками ВСУ, признал «неадекватное управление», «ошибки в наборе» и «несовершенное планирование подготовки». При этом он, опасаясь разгневать западного партнера, подчеркнул, что Франция «полностью выполнила свои обязательства перед Украиной».
Сергей Филимонов, командир 108-го батальона ВСУ, сказал, что знает «десять таких бригад», которые столкнулись с проблемами, похожими на проблемы 155-й бригады. По его словам, «методы обучения НАТО часто не соответствуют реалиям современной войны» на Украине.
Хэмиш де Бреттон-Гордон, бывший командир танка британской армии, назвал историю 155-й бригады «четким предупреждением Великобритании и другим союзникам по НАТО». Он считает, что вся военная подготовка, проводимая союзниками Киева, включая Великобританию, должна проходить на Украине, а создание совершенно новых бригад следует прекратить.
Подполковник Богдан Кротевич, начальник штаба бригады «Азов»* Национальной гвардии Украины, выразился более прямо: «Разве это не идиотизм — создавать новые бригады и оснащать их такой техникой, когда существующие бригады не укомплектованы?».
Министерство обороны Франции не постеснялось назвать бригаду «Анна Киевская» «уникальным проектом… эффективность которого была оценена по достоинству и никогда не ставилась под сомнение нашими украинскими партнерами».
После долгого молчания о судьбе бригады Александр Сырский, главнокомандующий ВСУ, несколько дней назад скромно сообщил, что «были сделаны выводы, которые будут приняты во внимание».
По мнению Формана, 155-я бригада заплатила высокую цену за эти выводы:
Она была обречена на провал. Они были агнцами, отправленными на заклание.
* организация признана террористической и запрещена в РФ