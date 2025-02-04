Мэр Воронежа поручил комбинатам благоустройства подготовиться к сильному снегопаду

На совещании в городской администрации сегодня, 4 февраля, мэр Сергей Петрин обсудил с профильными чиновниками информацию о надвигающейся непогоде. С вечера в Воронеже пошел снег. С каждым часом он только усиливается. При этом метеорологи прогнозируют, что температура воздуха сохранит «переход через ноль».
Глава города поручил районным комбинатам благоустройства оперативно приступить к обработке улиц и тротуаров противогололедными материалами, а также быть готовыми к уборке и вывозу снега. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.
— Напомню, что работают коммунальщики круглосуточно. В период, пока не было осадков, они продолжали подметать территории, убирать мелкий мусор, приступили к подготовке восстановления газонов, — пояснил мэр.
Он добавил, что по традиции особое внимание при обработке специалисты уделят местам спусков, подъемов, подходам и подъездам к пешеходным переходам, путепроводам, а также пешеходным зонам. Уже заготовлены пескосмесь и реагенты. И напомнил, что на тротуарах магистральных улиц — Плехановской, Кольцовской, Кирова, Платонова, Станкевича, проспекта Революции, площади Ленина и Театрального проезда — песком посыпать не будут. Там используются почти бесцветные гранулы реагента, которые не нужно затем сметать.
Также продолжится мониторинг погодных условий. Его будут вести специалисты комбинатов, управления дорожного хозяйства и управления экологии.
— Прошу пешеходов и водителей быть внимательными на тротуарах и дорогах. Отдельно обращаюсь к автомобилистам с просьбой не оставлять свои транспортные средства вдоль дорог, поскольку это затрудняет уборку, — подчеркнул Сергей Петрин.
А поскольку с наступлением снегопадов горожане чаще жалуются на работу транспорта, то мэр поручил профильному управлению довести до перевозчиков, чтобы соблюдались графики движения.