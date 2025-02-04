Мэр Воронежа поручил комбинатам благоустройства подготовиться к сильному снегопаду

Он добавил, что по традиции особое внимание при обработке специалисты уделят местам спусков, подъемов, подходам и подъездам к пешеходным переходам, путепроводам, а также пешеходным зонам. Уже заготовлены пескосмесь и реагенты. И напомнил, что на тротуарах магистральных улиц — Плехановской, Кольцовской, Кирова, Платонова, Станкевича, проспекта Революции, площади Ленина и Театрального проезда — песком посыпать не будут. Там используются почти бесцветные гранулы реагента, которые не нужно затем сметать.