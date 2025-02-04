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Последние зарубежные новости за 4 февраля 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 4 февраля 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Politico: Британия надеется избежать пошлин Трампа, увеличив закупки у США

Лондон ищет способы избежать возможных торговых пошлин Дональда Трампа, планируя увеличить закупки американского газа и вооружений. Британские власти опасаются втягивания в «глобальную торговую войну» и рассматривают импорт энергоресурсов как естественный шаг.

NYT: Европа за три года не смогла справиться с энергетическим кризисом

За три года Европа изменила подход к энергетике, увеличив производство ветровой и солнечной энергии на 50% и заменив российский газ другими источниками. Но регион все еще зависит от других стран, а его энергобезопасность остается уязвимой.

The Hill: что известно о создании Трампом суверенного фонда благосостояния

Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании суверенного фонда благосостояния, который направлен на увеличение доходов правительства. Такой фонд будет управлять государственными активами и финансироваться из излишков доходов, например, от природных ресурсов.

NBC DFW: «сильные лидеры» в Европе теряют силу

Переизбрание Дональда Трампа должно было усилить позиции популистов в Европе, но этого не произошло. Виктор Орбан и Роберт Фицо, критикующие санкции против России, сталкиваются с проблемами.

Politico: торговые войны Трампа могут обернуться катастрофой

Президент США Дональд Трамп утверждает, что торговые войны легко выигрывать, но экономисты предупреждают, что тарифы приводят к росту цен и инфляции, что тормозит экономику. Пошлины — неподходящий инструмент для исправления торгового дефицита, вызванного привычками Америки к заимствованию и потреблению.