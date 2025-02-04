CNN: Вашингтон охвачен хаосом из-за активности Маска

Критики обвиняют Маска в попытке подорвать стабильность федеральной системы, тогда как его сторонники считают, что такие меры необходимы для повышения эффективности и сокращения бюрократии. CNN подчеркивает, что пока остается неясным, как долго продлится эта кампания и какие долгосрочные последствия она повлечет для работы правительства США. Однако уже сейчас очевидно, что Вашингтон столкнулся с беспрецедентной ситуацией.