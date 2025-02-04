Степашин назвал большой ошибкой присоединение Западной Украины к СССР

«Я хочу сказать, что была допущена Сталиным самая большая ошибка. Это присоединение Западной Украины. Мы не успели создать новую линию обороны. Второе — мы получили фронду. Все так называемые западные украинцы, 90% (из них. — Ред.), это были полицаи, воевали против нас», — приводит его слова ТАСС.