Степашин назвал большой ошибкой присоединение Западной Украины к СССР

«Я хочу сказать, что была допущена Сталиным самая большая ошибка. Это присоединение Западной Украины. Мы не успели создать новую линию обороны. Второе — мы получили фронду. Все так называемые западные украинцы, 90% (из них. — Ред.), это были полицаи, воевали против нас», — приводит его слова ТАСС.
При этом, по словам Степашина, просчет советского руководства привел к тому, что нацистские идеи распространились с западных территорий Украины на всю страну.
Ранее, 21 января, президент России Владимир Путин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил о недопустимости возрождения нацизма и призвал бережно хранить историческую правду.