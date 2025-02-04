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Степашин назвал большой ошибкой присоединение Западной Украины к СССР

Присоединение Западной Украины к СССР при Иосифе Сталине обернулось большими негативными последствиями. Об этом 4 февраля заявил бывший председатель правительства России Сергей Степашин на мероприятии в честь 80-летия Ялтинской конференции в Ливадийском дворце.

Источник: РИА "Новости"

«Я хочу сказать, что была допущена Сталиным самая большая ошибка. Это присоединение Западной Украины. Мы не успели создать новую линию обороны. Второе — мы получили фронду. Все так называемые западные украинцы, 90% (из них. — Ред.), это были полицаи, воевали против нас», — приводит его слова ТАСС.

При этом, по словам Степашина, просчет советского руководства привел к тому, что нацистские идеи распространились с западных территорий Украины на всю страну.

Ранее, 21 января, президент России Владимир Путин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил о недопустимости возрождения нацизма и призвал бережно хранить историческую правду.