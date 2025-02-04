Медведев предупредил Европу о последствиях помощи Украине

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина открыта для разработки полезных ископаемых партнерами, поставляющими Киеву оружие. «Мы открыты к тому, что все это может быть разработано с нашими партнерами, которые помогают нам защитить нашу землю», — сказал он.