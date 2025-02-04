Индия подписала контракт с Россией на закупку противокорабельных ракет

Министерство обороны Индии заключило контракт с Россией на поставку республике противокорабельных крылатых ракет. Об этом ведомство сообщило в X.
«Министерство обороны сегодня подписало контракт с Россией на закупку противокорабельных крылатых ракет в присутствии заместителя министра обороны Раджеша Кумара Сингха в Нью-Дели», — сказано в сообщении.
Ракеты значительно увеличат боевые возможности индийского подводного флота, добавили в Минобороны страны.
Название ракет ведомство не уточнило. По данным Guarding India, ракеты предназначены для дизель-электрических подводных лодок класса Kilo.
Россия и Индия в конце 2021 года подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве на десять лет. В апреле 2023 года агентство ANI сообщило со ссылкой на источники, что Индия намерена закупить у России более 20 противокорабельных крылатых ракет Club-K (экспортное название ракетного комплекса «Калибр-К»).