Имущество экс-главы департамента транспорта Кубани Пугачева уйдет с молотка

На аукционе предлагается участок земли площадью более 13,2 тыс. квадратных метров, предназначенный для авторемонта и обслуживания транспортных средств, а также площадка транзитного транспорта с местами для хранения автобусов и автомобилей. В комплект также входит еще один земельный участок почти 3 тыс. квадратных метров и нежилое здание площадью 199,5 квадратных метров, среди прочего.