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Имущество экс-главы департамента транспорта Кубани Пугачева уйдет с молотка

Земли компании экс-главы департамента транспорта Кубани продают за 38 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Земельные участки компании, ранее возглавляемой экс-директором департамента транспорта Краснодарского края Дмитрием Пугачевым, выставлены на продажу за 38 миллионов рублей. Об этом сообщает «Ъ-Кубань».

На аукционе предлагается участок земли площадью более 13,2 тыс. квадратных метров, предназначенный для авторемонта и обслуживания транспортных средств, а также площадка транзитного транспорта с местами для хранения автобусов и автомобилей. В комплект также входит еще один земельный участок почти 3 тыс. квадратных метров и нежилое здание площадью 199,5 квадратных метров, среди прочего.

В Едином федеральном реестре сведений о банкротстве есть информация об аукционе, который пройдет 14 февраля. Шаг аукциона составит 1,9 миллиона рублей, задаток — 20 миллионов.

Компания «Кущевка-Лада» была зарегистрирована в 2005 году. В 2022 году арбитражный суд признал её банкротом по иску налоговой инспекции из-за долга в 2,6 миллиона рублей. Дмитрий Пугачев находился на посту генерального директора с 14 декабря 2016 года по 17 декабря 2022 года.