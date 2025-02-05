Имущество экс-главы департамента транспорта Кубани Пугачева уйдет с молотка

Земельные участки компании, ранее возглавляемой экс-директором департамента транспорта Краснодарского края Дмитрием Пугачевым, выставлены на продажу за 38 миллионов рублей. Об этом сообщает «Ъ-Кубань».
На аукционе предлагается участок земли площадью более 13,2 тыс. квадратных метров, предназначенный для авторемонта и обслуживания транспортных средств, а также площадка транзитного транспорта с местами для хранения автобусов и автомобилей. В комплект также входит еще один земельный участок почти 3 тыс. квадратных метров и нежилое здание площадью 199,5 квадратных метров, среди прочего.
В Едином федеральном реестре сведений о банкротстве есть информация об аукционе, который пройдет 14 февраля. Шаг аукциона составит 1,9 миллиона рублей, задаток — 20 миллионов.
Компания «Кущевка-Лада» была зарегистрирована в 2005 году. В 2022 году арбитражный суд признал её банкротом по иску налоговой инспекции из-за долга в 2,6 миллиона рублей. Дмитрий Пугачев находился на посту генерального директора с 14 декабря 2016 года по 17 декабря 2022 года.