Белый дом объявил об отправке в Гуантанамо первого рейса с нелегалами

Тюрьма для особо опасных преступников на американской военной базе Гуантанамо на Кубе была организована в 2002 году. В 2009 году президент Барак Обама подписал указ о расформировании тюрьмы, но этому препятствовал Конгресс. Объект действует до сих пор.