Пушков усомнился, что США закроют USAID

Президент США Дональд Трамп в понедельник назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы USAID, тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи.
«Однако вряд ли агентство будет закрыто. Оно передано под руководство госдепартамента и, вероятно, сохранится как инструмент финансирования нужных США зарубежных НКО и операций по “смене режимов”, — написал Пушков.
Пушков отметил, что все эти «новые ценности», которые продвигало агентство, — отнюдь не требование «спонтанного движения трансгендерных низов», а хорошо профинансированная кампания «по пропаганде и внедрению деструктивной повестки в общественное сознание и культуру».
«Не удивительно, что руководство агентства постоянно отказывалось раскрывать информацию о том, на что шли деньги американских налогоплательщиков», — констатировал политик.
Американский предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID «преступной организацией», которой «пора умереть». В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было «змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку». Западные СМИ 28 января сообщили, что администрация Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки Соединенными Штатами предоставления помощи другим странам.