Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным

«[После разговора с президентом США Дональдом Трампом] мы должны перейти к какому-то формату разговора с россиянами. И я хотел бы видеть за столом переговоров Соединенные Штаты, Украину и Россию. Голос Евросоюза также должен быть услышан. Я думаю, это было бы справедливо, эффективно. Но чем это обернется, я не знаю», — заявил Зеленский в интервью агентству Associated Press.