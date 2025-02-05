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Трамп подписал указ о выходе США из Совета ООН по правам человека и БАПОР

Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из двух организаций при ООН — Совета по правам человека и Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам (БАПОР). Об этом сообщил Белый дом.

Исполнительный документ, подписанный Трампом, подтверждает решение Вашингтона прекратить участие в этих структурах.

Кроме того, Трамп подписал указ о применении максимального давления против Ирана. Однако, как сообщили журналисты пула Белого дома, президент США надеется, что им не придётся часто пользоваться.

Ранее Трамп подписал исполнительный указ, согласно которому Соединённые Штаты в очередной раз прекратили членство во Всемирной организации здравоохранения. Причиной этого шага, по словам республиканца, стали несправедливые финансовые взносы Вашингтона в ВОЗ.