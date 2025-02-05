Президент ЮАР ответил Маску на обвинения в геноциде белого населения

Илон Маск, уроженец ЮАР, ранее выразил свою обеспокоенность по поводу нового законодательства, назвав его «открыто расистским». Однако Рамафоса в своем ответе акцентировал внимание на том, что закон не направлен против какой-либо этнической группы, а, наоборот, призван обеспечить равенство и справедливость в доступе к земельным ресурсам для всех граждан ЮАР.