Президент ЮАР ответил Маску на обвинения в геноциде белого населения

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса ответил на обвинения американского предпринимателя Илона Маска, который утверждал, что власти страны занимаются геноцидом белых. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х*.
Рамафоса подчеркнул, что правительство ЮАР не проводило конфискацию земель. Он отметил, что недавно принятый Закон об экспроприации не является инструментом для отъема собственности, а представляет собой законный процесс, предусмотренный Конституцией, который обеспечивает равный доступ к земле для всех граждан.
Рамафоса также указал, что данный закон направлен на устранение исторической несправедливости и создание равных возможностей для всех слоев населения. Он подчеркнул, что правительство стремится к справедливому распределению земельных ресурсов, что является важным шагом к социальной и экономической справедливости в стране.
Илон Маск, уроженец ЮАР, ранее выразил свою обеспокоенность по поводу нового законодательства, назвав его «открыто расистским». Однако Рамафоса в своем ответе акцентировал внимание на том, что закон не направлен против какой-либо этнической группы, а, наоборот, призван обеспечить равенство и справедливость в доступе к земельным ресурсам для всех граждан ЮАР.
Ранее издание Politico сообщило, что эксперты считают работу Маска в администрации президента США настоящим кошмаром. Утверждается, что возникают серьезные риски для конфиденциальной личной и финансовой информации.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.