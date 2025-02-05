Трамп потребовал полностью снести сектор Газа

Американский лидер Дональд Трамп призвал полностью «снести» сектор Газа.
«Это просто место для сноса», — сказал Трамп в ходе встречи с журналистами.
Он заявил, что эта территория «не пригодна для жизни».
По словам Трампа, беженцев из Газы следует «переселить».
Ранее сообщалось, что Трамп подписал указ о выходе Соединённых Штатов из Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам. Помимо этого, США выходят из Совета Организации Объединённых Наций по правам человека.
По данным NBC, перед администрацией Трампа стоит вопрос о восстановлении Газы, а также о переселении на время восстановления около двух миллионов палестинцев.
Власти Палестины заявили, что жители Газы никогда не покинут свою землю.