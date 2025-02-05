Новости СВО. ВС РФ наступают под Дачным, FPV-дроны гоняют ВСУ на трассе на Покровск, 5 февраля

Западнее Курахова намечается новый котёл, об этом пишет военкор Коц: «Российские войска продолжают давить к западу от Курахова. На сегодня противник серьёзно упирается в Дачном. По факту сейчас оно поделено на две половины — украинскую западную и нашу восточную. При этом центр не контролирует ни одна из сторон. Наши подразделения уже приступили к штурму Андреевки северо-западнее и зачищают лесополки южнее села Улаклы. Что в перспективе может позволить захлопнуть в котле группировку ВСУ к юго-западу от Курахова. В теории окружение может оказаться ещё шире, если после Андреевки, а также взятия Зеленовки и Разлива на смыкание двинуться на Константинополь».