Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев предупредил европейцев, что восстанавливать Украину будут за их счёт

Европа будет вынуждена заплатить огромную сумму, чтобы восстановить Украину по кусочкам, а благодарить за это европейцы должны своих лидеров. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на странице в личной соцсети.

Источник: Life.ru

«[Президент Соединённых Штатов Дональд] Трамп объяснил, как Киев будет платить США — редкоземельными металлами Украины. А что насчёт Европы? Она заплатит бешеные деньги, чтобы собрать по кусочкам несостоявшееся государство Украина», — заявил Медведев.

Зампред Совбеза призвал европейцев поблагодарить за это председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, канцлера ФРГ Олафа Шольца, президента Франции Эмманюэля Макрона и других лидеров Европы.

Ранее Дмитрий Медведев обратил внимание на то, как Владимир Зеленский признался, что вместе с подельниками попилил 100 миллиардов долларов помощи Штатов. При этом он отметил, что разворовывать американскую помощь Украине начали не в Киеве, а ещё в ведомствах Штатов — Пентагоне, ЦРУ и предприятиях военно-промышленного комплекса. А уже после них начали нагревать руки украинские чиновники и другие деятели киевского режима.