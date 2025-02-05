Ранее Дмитрий Медведев обратил внимание на то, как Владимир Зеленский признался, что вместе с подельниками попилил 100 миллиардов долларов помощи Штатов. При этом он отметил, что разворовывать американскую помощь Украине начали не в Киеве, а ещё в ведомствах Штатов — Пентагоне, ЦРУ и предприятиях военно-промышленного комплекса. А уже после них начали нагревать руки украинские чиновники и другие деятели киевского режима.