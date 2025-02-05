Посол Палестины: Махмуд Аббас приедет в Москву на День Победы

«Конечно. У него (у Махмуда Аббаса — прим. ТАСС) есть приглашение, он согласен, будет», — сказал посол, отвечая на вопрос, приедет ли президент Палестины в Москву на 9 Мая.
Как ранее говорил помощник президента РФ Юрий Ушаков, приглашения в Москву на День Победы были направлены «многим странам». Представитель Кремля ожидает, что участие в торжествах будет «весьма представительным».
Также для участия в параде на Красной площади приглашены воинские подразделения 19 дружественных стран, сообщал министр обороны РФ Андрей Белоусов.