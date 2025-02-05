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Посол Палестины: Махмуд Аббас приедет в Москву на День Победы

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Президент Палестины Махмуд Аббас будет среди гостей в Москве на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил ТАСС посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

Источник: AP 2024

«Конечно. У него (у Махмуда Аббаса — прим. ТАСС) есть приглашение, он согласен, будет», — сказал посол, отвечая на вопрос, приедет ли президент Палестины в Москву на 9 Мая.

Как ранее говорил помощник президента РФ Юрий Ушаков, приглашения в Москву на День Победы были направлены «многим странам». Представитель Кремля ожидает, что участие в торжествах будет «весьма представительным».

Также для участия в параде на Красной площади приглашены воинские подразделения 19 дружественных стран, сообщал министр обороны РФ Андрей Белоусов.