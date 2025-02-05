Трамп заявил, что у Ирана не может быть ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Вашингтон не стремится к применению давления на Иран, однако не может допустить, чтобы Тегеран получил доступ к ядерному оружию.
«У них не может быть ядерного оружия. Со мной. Все просто. У Ирана не может быть ядерного оружия», — отметил Трамп в разговоре с журналистами после подписания указа о введении максимального давления на Иран.
Трамп добавил, что его администрация не намерена быть жесткой по отношению к Ирану или другим странам, однако безопасность и стабильность в регионе требуют решительных действий. Он выразил уверенность, что необходимо предотвратить любые попытки Ирана развивать ядерную программу, которая может угрожать не только США, но и международной безопасности в целом.
Ранее телеканал Fox News сообщал, что секретное агентство министерства обороны Ирана, занимающееся ядерными разработками, якобы работает на объектах космической программы страны.