Трамп заявил, что у Ирана не может быть ядерного оружия

Трамп добавил, что его администрация не намерена быть жесткой по отношению к Ирану или другим странам, однако безопасность и стабильность в регионе требуют решительных действий. Он выразил уверенность, что необходимо предотвратить любые попытки Ирана развивать ядерную программу, которая может угрожать не только США, но и международной безопасности в целом.