Трамп заявил о необходимости сноса сектора Газа

По мнению американского лидера, сектор Газа не пригоден для жизни. «Он считает, что восстановить его в течение трех-пяти лет нецелесообразно, считает, что на это уйдет не менее 10−15 лет, и считает бесчеловечным заставлять людей жить на непригодном для жизни участке земли с неразорвавшимися боеприпасами и обломками», — рассказал представитель американской администрации. Трамп ожидает, что в течение 10−15 лет анклав станет пустошью, добавил чиновник.