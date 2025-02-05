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Трамп заявил об очень хороших разговорах по теме украинского урегулирования

Президент США отметил важность продолжения диалога на тему прекращения конфликта.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп поделился положительными впечатлениями о недавних переговорах, касающихся урегулирования конфликта в Украине.

В своем заявлении, сделанном в Белом доме, он отметил, что обсуждения были «очень хорошими». Хотя Трамп не стал углубляться в детали, он подчеркнул, что его администрация активно работает над вопросами, связанными с Россией и Украиной.

Трамп выразил уверенность в том, что усилия, предпринимаемые для достижения мира, приносят плоды. Он отметил важность продолжения диалога и сотрудничества для нахождения решений, которые помогут стабилизировать ситуацию в регионе.

Ранее американский лидер заявил, что в вопросе урегулирования украинского кризиса был достигнут «значительный прогресс». При этом Трамп не пояснил, что конкретно он имел в виду.