Трамп заявил об очень хороших разговорах по теме украинского урегулирования

Президент США Дональд Трамп поделился положительными впечатлениями о недавних переговорах, касающихся урегулирования конфликта в Украине.
В своем заявлении, сделанном в Белом доме, он отметил, что обсуждения были «очень хорошими». Хотя Трамп не стал углубляться в детали, он подчеркнул, что его администрация активно работает над вопросами, связанными с Россией и Украиной.
Трамп выразил уверенность в том, что усилия, предпринимаемые для достижения мира, приносят плоды. Он отметил важность продолжения диалога и сотрудничества для нахождения решений, которые помогут стабилизировать ситуацию в регионе.
Ранее американский лидер заявил, что в вопросе урегулирования украинского кризиса был достигнут «значительный прогресс». При этом Трамп не пояснил, что конкретно он имел в виду.