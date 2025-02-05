Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным

Ранее Зеленский заявил, что на первой встрече с Россией в рамках дипломатических переговоров Киев хочет затронуть тему статуса Запорожской атомной электростанции. По его словам, проблемы в функционировании этого энергетического объекта якобы появились из-за того, что им не управляет «справедливый и профессиональный» украинский менеджмент.