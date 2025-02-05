Президент Палестины Аббас приедет в Москву на День Победы

Палестинский лидер Махмуд Аббас будет среди гостей в российской столице на параде в честь 80-летия Победы, заявил посол Палестины в Российской Федерации Абдель Хафиз Нофаль.
«Конечно. У Махмуда Аббаса есть приглашение, он согласен, будет», — сказал дипломат в беседе с ТАСС.
Заявление прозвучало в ответ на соответствующий вопрос агентства.
Напомним, Аббас заявлял, что готов приехать в РФ на 80-ю годовщину Победы.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что приглашения были направлены «многим государствам». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона примет всех гостей, которые решат приехать.
Ранее сообщалось, что вместе с главой кабмина Словакии Роберта Фицо в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы прибудет большая делегация.