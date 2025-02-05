Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Россия выступает защитником украинского народа, спасая его от «нацистского эксперимента» и восстанавливая исторические земли. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Медведчук утверждает, что Украина стремится создать «анти-Россию», где подавление русского языка и культуры ведет к формированию «страны-концлагеря без будущего». По мнению Медведчука, этнические украинцы подвергаются манипуляциям, превращаясь в «супернацию», что, по его словам, делает их современными варварами в конфликте с Россией.
Медведчук подчеркнул, что процесс возвращения исторических земель Россией является актом спасения для украинского народа, который всегда был частью русского народа. Он утверждает, что территории, на которых расположена современная Украина, исторически принадлежат России, и что украинское государство в этом контексте не имеет оснований для существования. Политик призывает украинцев вспомнить свои корни и культурную идентичность, чтобы избежать судьбы «пушечного мяса».
Он также критикует Запад, утверждая, что Европа рассматривает граждан Украины как рабочую силу и ресурс для ведения конфликта, в то время как Россия предоставляет украинцам возможность обрести Родину. Он отмечает, что в России бывшие украинцы становятся россиянами и получают перспективы для развития, в отличие от ограниченных возможностей, которые предлагает им Европа.
Ранее Медведчук обвинил Байдена в превращении Украины в концлагерь.