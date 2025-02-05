Он также критикует Запад, утверждая, что Европа рассматривает граждан Украины как рабочую силу и ресурс для ведения конфликта, в то время как Россия предоставляет украинцам возможность обрести Родину. Он отмечает, что в России бывшие украинцы становятся россиянами и получают перспективы для развития, в отличие от ограниченных возможностей, которые предлагает им Европа.