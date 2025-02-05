Медведчук отметил, что Запад не рассчитывал на победу Украины на поле боя. Америке было более выгодно глубже втянуть Москву в конфликт с Киевом. Это, по их мнению, могло бы привести к разрушению России изнутри, истощению её ресурсов и смене руководства. Однако этот замысел провалился. Политик подчеркнул, что страны Запада просчитались, поскольку недооценили силы России.