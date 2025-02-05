Трамп призвал полностью снести сектор Газа как непригодный для жизни

«Трамп считает, что восстановление сектора в течение трёх-пяти лет невозможно и на это потребуется как минимум 10−15 лет. По его мнению, это негуманно — заставлять людей жить на территории, где остались неразорвавшиеся боеприпасы и обломки», — заявил чиновник.
Поэтому Трамп уверен, что за 10−15 лет этот регион превратится в пустошь, сообщил сотрудник американской администрации.
Тем временем в секторе Газа после недолгого перемирия снова открыли огонь. Недавно армия обороны Израиля отметила, что их военные самолёты атаковали автомобиль, двигавшийся в северной части сектора. По их словам, маршрут этой машины не был согласован в рамках договора о прекращении огня и освобождении заложников.