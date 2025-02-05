Глава МИД Чехии Липавский высказался против переговоров с Путиным по Украине

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский выступил с резкой критикой идеи поспешных переговоров с Россией и её президентом Владимиром Путиным. В статье для издания «Европейская правда» он заявил, что такой ход не принесёт мира, а станет лишь «капитуляцией, замаскированной под дипломатию».