Лавров назвал ошибкой разворот России от Африки на Запад после развала СССР

Говоря о политической причине, министр отметил, что российское руководство в тот период считало, что для России открыты «двери западной цивилизации», и что всё остальное не имеет значения. Однако он подчеркнул, что эта ошибка стала важным уроком для нынешнего поколения руководителей. Министр также отметил, что Африка является естественным союзником Москвы в совместной работе для соблюдения принципов справедливости и равноправия в мире, как это прописано в уставе ООН.