Президент Палестины Аббас приедет в Москву на парад честь 80-летия Победы

Напомним, президент Владимир Путин ранее отметил, что Россия с удовольствием примет всех гостей на торжествах в честь 80-летия Победы, в том числе и представителей стран, которые входили в антигитлеровскую коалицию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подчеркнул, что Россия будет рада видеть всех иностранных гостей, сохранивших память о Великой Победе. Уже несколько глав государств изъявили желание посетить парад 9 мая 2025 года в Москве.