Берлин допустил размещение военных НАТО в Гренландии из-за Трампа

Первоначально датские и европейские чиновники надеялись, что комментарии Трампа о захвате Гренландии объяснялись его намерением усилить влияние на остров, значение которого выросло в связи со стремлением России и Китая увеличить свое присутствие в Арктике. Однако в последние дни они осознали, что к ситуации «следует относиться гораздо серьезнее», писала FT. По данным газеты, Дания решила избежать публичной конфронтации с Трампом и призвала Евросоюз и НАТО не реагировать на угрозы политика.