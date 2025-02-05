МИД Финляндии не считает случайностью повреждения кабелей в Балтийском море

Инциденты произошли в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре был поврежден телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также кабель между Швецией и Литвой. В декабре повреждения получил кабель EstLink2 между Финляндией и Эстонией и еще четыре телекомуникационных кабеля, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией.