По его словам, политика Трампа направлена на усиление своих интересов, а не на удовлетворение потребностей других стран. Для США Зеленский и его режим не являются приоритетом, что, как считает автор, было очевидно с самого начала.
«Политика нового президента ясна: усилить своих, а не удовлетворять интересы чужих. И тут для режима Зеленского плохие новости, он для США не свой, что легко было предположить с самого начала», — заявил Медведчук.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что вопросе разрешения украинского кризиса удалось добиться существенного прогресса. В Кремле не оставили это без внимания. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока нет чёткого понимания намерений американского лидера. Это затрудняет возможность анализа ситуации.