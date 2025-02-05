Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: США возьмут сектор Газа под свой контроль

Президент США Дональд Трамп заявил о планах Вашингтона установить контроль над сектором Газа для проведения масштабных работ по разминированию и последующему восстановлению территории. Об этом Трамп объявил на пресс-конференции по итогам переговоров в Белом доме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Источник: AP 2024

«США возьмут под контроль сектор Газа, и мы проведем там работу, мы будем ответственны за демонтаж всех неразорвавшихся бомб и другого оружия, выровняем участок, избавимся от разрушенных зданий, выровняем. Создадим экономическое развитие, которое предоставит безграничное количество работ и жилья для людей в регионе», — сказал глава Белого дома (цитата по NY Post).

По его словам, США разместят на территории анклава свои войска, «если это будет необходимо». Он также вновь заявил о необходимости переселения около двух млн жителей Газы в соседние страны.

Дональд Трамп ранее предложил переселить палестинское население Газы в Иорданию, Египет и другие страны. Сектор Газа президент США назвал «площадкой под снос». При этом он подчеркнул, что США не намерены финансировать попытки переселения жителей Газы. Иордания и Египет отвергли идею по принятию палестинских беженцев у себя.

Трамп Дональд