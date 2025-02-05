Премьер Швеции назвал стрельбу в школе в Эребру самой страшной в истории страны

Во вторник, 4 февраля, в шведском городе Эребру в 200 км от столицы произошла трагедия: в результате стрельбы в образовательном центре для взрослых погибло около 10 человек. Этот инцидент стал самым смертоносным в истории Швеции за последние годы. Полиция считает, что стрелок, вероятно, среди погибших, однако его мотивы остаются неизвестными. Версия о терроризме пока не рассматривается.