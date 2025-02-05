Трамп: США готовы «взять сектор Газа» и заняться расчисткой анклава

«США возьмут под контроль сектор Газа, и мы проведём там работу, мы будем ответственны за демонтаж всех неразорвавшихся бомб и другого оружия, выровняем участок, избавимся от разрушенных зданий, выровняем. Создадим экономическое развитие, которое предоставит безграничное количество работ и жилья для людей в регионе», — заявил Трамп.