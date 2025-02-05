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Трамп: США готовы «взять сектор Газа» и заняться расчисткой анклава

В случае необходимости США могут отправить военных в Газу.

Соединённые Штаты готовы «взять сектор Газа», заявил американский лидер Дональд Трамп.

Кроме того, он отметил, что американская сторона может заняться «расчисткой» анклава.

«США возьмут под контроль сектор Газа, и мы проведём там работу, мы будем ответственны за демонтаж всех неразорвавшихся бомб и другого оружия, выровняем участок, избавимся от разрушенных зданий, выровняем. Создадим экономическое развитие, которое предоставит безграничное количество работ и жилья для людей в регионе», — заявил Трамп.

Президент США также проинформировал, что в случае необходимости Штаты могут отправить своих военных в Газу.

«Мы сделаем необходимое, если это необходимо, мы сделаем это», — сказал Трамп.

Вопрос о возможной отправке военных задали журналисты.

Заявление прозвучало после встречи Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне.

Напомним, Трамп призвал полностью «снести» сектор Газа. По его словам, данная территория «не пригодна для жизни». Трамп также выразил мнение, что население Газы следует «переселить».

Трамп Дональд