Трамп заявил, что США заберут сектор Газа и займутся его восстановлением

Ранее президент Америки предложил полностью уничтожить сектор Газа, считая его непригодным для проживания. По мнению лидера США, восстановление сектора в течение трёх-пяти лет невозможно и на это потребуется как минимум 10−15 лет. Трамп считает негуманным заставлять людей жить на территории, где остались неразорвавшиеся боеприпасы и обломки снарядов.