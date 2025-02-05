Трамп заявил, что США заберут сектор Газа и займутся его восстановлением

Соединённые Штаты возьмут на себя управление сектором Газа и займутся его восстановлением.
«Мы будем отвечать за обезвреживание всех опасных неразорвавшихся боеприпасов и других вооружений, расчистку территории, устранение разрушенных построек и содействие экономическому развитию, которое позволит создать множество рабочих мест и жилья для местного населения», — заявил глава США.
Кроме того, американский лидер не исключил, что Вашингтон отправит в палестинский сектор военных.
Ранее президент Америки предложил полностью уничтожить сектор Газа, считая его непригодным для проживания. По мнению лидера США, восстановление сектора в течение трёх-пяти лет невозможно и на это потребуется как минимум 10−15 лет. Трамп считает негуманным заставлять людей жить на территории, где остались неразорвавшиеся боеприпасы и обломки снарядов.